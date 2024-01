Hipnotyzujące akwarele Barbary Dzięcielewskiej, są jak słońce. Warto się nimi "zarazić" nie tylko zimą

Poległa na akcie. Ale marzenia o malarstwie spełniła

Powojenne lata w Zielonej Górze spędzała beztrosko. Martwiło ją jedynie to, że tato bywa wzywany o drugiej w nocy. Że biorą go do piwnicy przy ul. Skorskiego. Na przesłuchania. Dopiero później zrozumiała, co to znaczy mieć ojca, który był w Armii Krajowej.

Pani Barbara chodziła na zajęcia plastyczne. Marzyła, by po maturze dostać się na studia do Wrocławia. Ale jak sama wspomina, poległa na akcie. Trudno było namalować nagą, kobietę o rubensowskich kształtach.

Tymczasem w Zielonej Górze uruchamiano Studium Nauczycielskie. Pomyślała, że to może być dobry pomysł, by w przyszłości uczyć rysunku, prac ręcznych. Czasy spędzone wśród przyszłych nauczycieli wspomina bardzo dobrze.