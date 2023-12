I Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek w Przewozie. To pierwsza taka impreza w regionie

To inny śpiew

Na scenie wystąpiło siedemnastu solistów oraz trzy zespoły. Wśród nich m.in. Mała Tęcza czy Polne Kwiaty z Wymiarek. To była okazja to posłuchania niezwykłych kolęd, które nie są dziś bardzo popularne, a ich słowa i muzyka był przekazywane z pokolenia na pokolenie.

- Pamiętam je z dzieciństwa, moi rodzice, dziadkowie je śpiewali - mówi Zdzisława Szwankowska z zespołu Polne Kwiaty z Wymiarek.

- Sięgamy do repertuaru, który przekazywany jest w tradycji ustnej, z pokolenia na pokolenie. Nie znajdziemy tego w śpiewnikach i na płytach z popularnymi kolędami - wyjaśnia Miłosz Trojanowicz, instruktor w klubie Aktywni Razem z Wymiarek. - Dawniej na wsiach śpiewało się inaczej, tyle, ile bozia dała", jak to mówią seniorzy. Dla kogoś to może brzmieć, jak fałsz. Wtedy nie było instruktorów, nauczycieli śpiewu, brzmi to zupełnie inaczej, niż śpiew, który znamy dziś.