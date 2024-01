Mała Tęcza z wyróżnieniem na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. To kolejny sukces naszych młodych artystów

Zespół Mała Tęcza wrócił z 30. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie z kolejnym wyróżnieniem. Dla zespołu to spory sukces. Był to już trzeci występ formacji podczas tej ważnej imprezy, na którą przyjeżdżają soliści i zespoły z całej Polski i nie tylko. - Czy było idealnie? Nie było, wiemy dobrze co powinniśmy zrobić lepiej, ale to był dobry występ. Czy będą lepsze? Pewnie, że będą. Ćwiczymy dalej i wracamy do eliminacji za rok. Już zresztą ćwiczymy nowy program - podkreśla Krystyna Starosta, opiekunka zespołu.