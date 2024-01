Zobacz co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze. Mnóstwo wernisaży, Czerwone Gitary, kolęduje Pectus, jazz z Izraela, muzyka kameralna

Trochę nas przymroziło oraz zasypało, ale w końcu jak to mówiono w "Misiu" - jak jest zima, to musi być zimno i takie jest odwieczne prawo natury. Lubuskie placówki kulturalne robią jednak wszystko, aby nas rozgrzać choćby wyjątkowo atrakcyjnymi ofertami. W ten weekend oraz w nadchodzącym tygodniu mamy prawdziwy wysyp różnego rodzaju wernisaży, ale także i ciekawych koncertów. Oto niektóre z nich.

ŚWIEBODZIN

Muzycy kultowego zespołu „Czerwone gitary” dadzą w poniedziałek (15.01) o godz. 19, jubileuszowy koncert, który odbędzie się w sali koncertowej Świebodzińskiego Domu Kultury. „Czerwone Gitary” to legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Ich wielkie przeboje znają i śpiewają wszystkie pokolenia Polaków, a na koncerty ciągle przyciągają tłumy fanów. Mają znakomity kontakt z publicznością, która zwykle śpiewa prawie wszystkie stare i obecne przeboje. Zespół powstał w Gdańsku, w 1965 r. z inicjatywy Bernarda Dornowskiego, Jerzego Kosseli, Krzysztofa Klenczona, Seweryna Krajewskiego, Jerzego Skrzypczyka i Henryka Zomerskiego. Na przestrzeni lat skład grupy niejednokrotnie się zmieniał, jednak hity „Czerwonych Gitar” łączą wiele pokoleń. Największa popularność zespołu przypadła na pierwsze lata jego działalności i to przede wszystkim z tego okresu pochodzą wielkie hity jak: „Taka jak ty”, „Historia jednej znajomości”, „Nikt na świecie nie wie”, „Biały krzyż”, „Wróćmy na jeziora”, „Gdy kiedyś znów zawołam cię”, „Kwiaty we włosach”, „Powiedz stary gdzieś ty był”, „Jesień idzie przez park”. Do tej pory grupa wydała 15 albumów studyjnych, za które zdobyła wiele nagród w tym: prestiżową „Midem” w Cannes we Francji, za największą liczbę sprzedanych płyt w kraju, z którego pochodzi wykonawca, „Marmurowy Krążek” – nagrodę za największą ilość sprzedanych płyt w historii polskiej fonografii, wiele złotych płyt i nagród na Festiwalu w Opolu. Obecnie „Czerwone Gitary” tworzą: Jerzy Skrzypczyk – perkusja, śpiew, Mieczysław Wądołowski – śpiew, gitara akustyczna, Arkadiusz Wiśniewski – gitara basowa i śpiew, Dariusz Olszewski – gitara solowa, śpiew. Wstęp płatny.

KOŻUCHÓW

W niedzielę (14.01) o godz. 18, w sali koncertowej Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, kolędy i pastorałki akustycznie wykona zespół „Pectus”. Artyści wystąpią w składzie: Tomasz Szczepanik (kompozytor/autor tekstów/wokal/lider), Marek Szczepanik (perkusja/śpiew), Mateusz Szczepanik (bas/śpiew) i Maciej Szczepanik (gitara/śpiew). Formacja powstała wiosną 2005 roku w Rzeszowie i ma na koncie kilka albumów jak: „Kobiety/Wojciech Młynarski”, „Kolędy przy kominie”, „Akustycznie”, „Siłsa braci”, „Stos praw” oraz liczne single. Wstęp płatny.

MIĘDZYRZECZ

Karnawałowe podrygi W poniedziałek (15.01) o godz. 19, w sali widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert pod hasłem „Od operetki po hity muzyki estradowej”. W tę muzyczną podróż, widzów zabierze aż dziesięcioosobowa grupa muzyków i solistów pochodząca z różnych krajów Europy. Artyści zaprezentują między innymi „Libertango” (z solo na akordeonie), arie z musicalu „Skrzypek na dachu”, „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My Fair Lady”, hity operetkowe, muzykę z filmu „Piraci z Karaibów” oraz tango Carlosa Gardela „Por una cabeza” wykorzystane m.in. w produkcji „Zapach Kobiety”. Zabrzmi piosenka francuską z repertuaru Edith Piaf, ballady gruzińskie i melodie włoskie. Zagra zespół w składzie: Adam Wojtasik (saksofony), Marcin Janiszewski (fortepian), Karol Kozłowski – (bas), Adam Zgrajka (perkusja), Sławomir Badowski (gitary), Aleksandra Budziarska (skrzypce) i Joanna Dzidowska (wiolonczela). Wstęp płatny.

Szept koronek W sobotę (13.01) lecz w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, o godz. 17, odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa pt. „Koronkowe szepty” - zielonogórskiej malarki - Izy Sak. To wystawa składająca się z dwóch cykli wykonanych techniką akrylową na płótnie, powstałych w latach 2019 – 2023. Pierwszy „Configuration”, to demonstracja koloru, energii, ale też symbolizm i minimalizm. Natomiast drugi, o nazwie „Mirage” zabiera widza w sentymentalną podróż lat 60 i 70- tych, gdzie abstrakcyjne ,,koronkowe” obrazy artystka połączyła z przestrzenną instalacją. Wstęp wolny.

NOWA SÓL

Nowosolski Dom Kultury zapraszają w sobotę (13.01) o godz. 19 na koncert „Karnawał w Wenecji” nawiązujący do miasta nad kanałami, które słynie nie tylko z gondoli, ale także i wyszukanych masek oraz przebrań karnawałowych. Wystąpią: kwartet smyczkowy „AQuartet”, konferansjer – satyryk Witold Pelka oraz śpiewaczka operowa Ewelina Sobczyk. Artyści odkryją muzyczne tajemnice magicznego miasta i nie zabraknie dobrej włoskiej muzyki. Kwartet powstał w 2000 roku i tworzą go absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach, którzy przez 20 lat istnienia zespołu wykonali kilkaset koncertów na scenach całej Polski. Tworzą go: Łukasz Krusz – I skrzypce, Adriana Urbacz – II skrzypce, Radosław Mikołajczyk – altówka i Joanna Jerchel – wiolonczela. Wstęp płatny.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

W galerii „Dacco” w Kostrzyńskim Ośrodku Kultury można oglądać nową wystawę malarstwa Tomasza Klimczyka pt. „Światłoczułość”. To absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki, gdzie uzyskał dyplom w pracowni litografii. Malarstwo studiował w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego. W 1994 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Pejzaż w malarstwie współczesnym”.

ŚWIEBODZIN

Z kolei w kolejny piątek (19.01) w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, o godz. 17 odbędzie się wernisaż wystawy prac Danuty Urbańskiej pt. „Niespełniona”.

ZIELONA GÓRA

Polacy i Niemcy koncertują

W piĄtek (12.01) o godz. 18.00 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50, odbędzie się Koncert Noworoczny - Neujahrkonzert w wykonaniu Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej. Koncert jest organizowany z okazji XI Dni Polsko-Niemieckich. Dyrygują: Kornela Szczepańska, Maciej Ogarek, Hannes Metze-Stuyven i Bartłomiej Stankowiak. Wstęp wolny. Spacer górą W piątek (19.01) o godz. 19 w zielonogórskim BWA nastąpi otwarcie wystawy Wojciecha Zamiary „Ty pójdziesz górą, a ja doliną”, która zagości tam do 11 lutego br. Jej tytuł nawiązuje do najnowszych prac artysty, w tym wideo, które zrealizował wspólnie ze swoim przyjacielem, Witosławem Czerwonką. Twórczość Zamiary charakteryzuje estetyczny minimalizm oraz operowanie paradoksem. W jego postawie interesujące są nieustające próby interpretacji własnego „ja”. Wstęp wolny.

Cisza w Muzeum W piątek (19.01) o godz. 17 zostanie po raz pierwszy zaprezentowana wystawa prac Grażyny Michalak-Bazylewicz „Cisza”. Artystka studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach, w pracowniach malarstwa prof. Jerzego Dudy-Gracza i Jacka Rykały, w pracowni rzeźby Bronisława Chromego oraz w pracowni projektowania książki i technik wklęsłodruku prof. Stanisława Kluski. Dyplom w zakresie malarstwa i grafiki uzyskała w 1984 roku ze specjalizacją w zakresie projektowania graficznego książki. Związana z Zieloną Górą od 1963 roku. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i projektowanie ogrodów. Wstęp wolny.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Analogowe fotografowanie W sobotę (13.01) o 17, Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., zaprasza do Spichlerza na otwarcie wystawy „Od camera obscura do aparatu analogowego. Prezentacja aparatów fotograficznych z kolekcji Józefa Niedużaka”. Wystawa „Od camera obscura do aparatu analogowego” jest prezentacją prywatnego zbioru analogowych aparatów fotograficznych Pana Józefa Niedużaka ze Szczecina, wzbogaconą o zbiory własne Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Całość ekspozycji usytuowana jest w kontekście historycznym powstania i rozwoju wynalazku fotografii. Największą grupę aparatów stanową konstrukcje niemieckie, ale są też: amerykańskie, japońskie, polskie i radzieckie. Na wystawie można będzie zobaczyć około 150 aparatów z lat (od początku do końca) XX wieku, a także będące własnością Muzeum Lubuskiego. W dnie wernisażu, wstęp wolny.

Jazz z Izraela W sobotę (13.01) o godz. 19.45 w Jazz Clubie Pod Filarami wystąpi „Atempo Trio”. Muzyka zespołu, który powstał w czasach pandemii Covid, łączy wpływy i rytmy śródziemnomorskie, bałkańskie i arabskie, ale także i afrykańskie oraz afro-karaibskie. Grupę tworzą: Itay Abramovitz – fortepian, Alon Stern – gitara basowa i Yoav Lachovitzky – perkusja. Artyści nagrali swój debiutancki album we wrześniu 2021 roku i zaczęli występować w całym Izraelu, w tym na wydarzeniach prywatnych. Od tego czasu spędzają mnóstwo czasu w studiach nagraniowych pracując nad swoim drugim albumem. Współpracowali także z kilkoma piosenkarzami i instrumentalistami, takimi jak Mark Lotz i Yair Dalal, stale poszerzając swoją fascynującą muzyczną podróż. Trio koncertowało już za granicą, koncertując w Holandii i Belgii oraz w USA, a w 2024 ma trasę m.in. po Polsce. Wstęp płatny.

Ucieczka od historii?

W sobotę (13.01) w Miejskim Ośrodku Sztuki „Mosart” w Gorzowie Wlkp., o godz. 17 nastąpi wernisaż wystawy „Running out of history” (ang. Uciekając z historii). Wystawa, która zagości do 25. lutego, w krytyczny sposób podejmuje temat historii, ukazując ją raczej jako zbiór podważalnych narracji niż zapis „twardych faktów” o minionych zjawiskach. Wstęp wolny.

Muzyk maluje Także w Gorzowie, ale w Klubie Kultury MCK „Jedynka”, o godz. 17 nastąpi otwarcie wystawy malarstwa „Jestem” autorstwa Jarosława Mielcarka. To członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenia Artystów Integracji Europejskiej w Szczecinie. To także kompozytor, muzyk, malarz, poeta. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Tworzy muzykę alternatywną, ilustracyjno-refleksyjną sięgającą do źródeł różnych kultur, wykorzystując dźwięki natury, mechaniczne, ulicy, fizjologiczne. Jednak, mniej osób wie, że znany jako muzyk ma jeszcze inną pasję – malarstwo.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach

13.01 – Wernisaż wystawy Od camera obscura do aparatu analogowego, Muzeum Lubuskie, Gorzów Wlkp.,

19.01 – Przegląd pastorałek, CKiR Wschowa,

19.01 – Gala Johann Strauss Show, Żarski Dom Kultury,

19.01 – Warsztaty rodzinne z okazji „Dnia babci i dziadka”, ZOK, Zielona Góra,

20.01 – Koncert „Artur Dutkiewicz Trio”, Kostrzyński Dom Kultury,

20.01 – Koncert Marka Torzewskiego, Sulechowski Dom Kultury,

20.01 – Koncert Ewy Kuklińskiej, Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu,

25.01 – Koncert „Don Vasyl i rodzina”, Świebodziński Dom Kultury,

25.01 – Re-Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Big Bandu UZ , Zielona Góra,

27.01 – Koncert The Metro Big Band & Gospel i Mietka Szcześniaka, Strzelecki Ośrodek Kultury,

27.01 – Koncert „W ciemności”, sala CEA, Gorzów Wlkp.,

28.01 – Finał WOŚP,

2.02 – Operetka „Noc w Wenecji”, ZOK CNK-Planetarium Wenus, Zielona Góra,

2.02 - Koncert Michała Bajora, Świebodziński Dom Kultury,

3.02 – Gala Disco Polo, Hala Sportowo-Widowiskowa, Nowa Sól,

3.02 – Koncert karnawałowy Gorzowskiej Orkiestry Detej, Gorzów Wlkp.,

9.02 – Koncert „Sorry Boys”, ZOK CNK-Planetarium Wenus, Zielona Góra,

10.02 – Koncert walentynkowy „Szlagierowy zawrót głowy”, Sulechowski Dom Kultury,

13.02 – Występ zespołu Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili, CRS Zielona Góra,

23.02 - Koncert Michała Bajora, Sulechowski Dom Kultury,

23.02 – Koncert wiedeński „Orkiestra księżniczek”, Żagański Pałac Kultury,

24.02 – Koncert Michała Bajora, Gorzów Wlkp. (25.02 – Żagań),

3.03 – Koncert „Tre voci”, Gorzów Wlkp.,

8.03 – Koncert „Spięty – Heartcore”, Kostrzyński Dom Kultury,

24.03 - Koncert Me And That Man, Żarski Dom Kultury,

05.04 – Koncert “Enej - Vesna Tour”, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

11.04 – Koncert „NutkoSfera - CeZik dzieciom”, Kostrzyński Dom Kultury,

