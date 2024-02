Ile kosztują pączki w Gorzowie? Jak długo trzeba stać po nie w kolejce?

Nasz spacer miejscach, w których sprzedają pączki, rozpoczęliśmy od kultowej Śnieżki przy ul. Chrobrego. Byliśmy w niej około 9.00. Kolejki aż na dwór – jak to przed laty bywało - nie było, ale to pewnie efekt niższej niż w ostatnich dniach temperatury. W środku „ogonek” zakręcał we wszystkie możliwe strony, a do cukierni co chwilę wchodzili klienci. Za jednego pączka trzeba tu zapłacić 7 zł.

- W kolejce stałam 40 minut – mówiła nam pani Marta, która kupiła dziesięć pączków.