Ilu wiernych chodzi do kościoła w Lubuskiem? Oto najnowsze dane

Do kościoła chodzi co piąty mieszkaniec województwa lubuskiego.

W kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przybywa wiernych, ale za to ubywa uczniów na lekcjach religii. Takie są najnowsze dane dotyczące religijności Lubuszan.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na niedzielne msze chodzi do kościoła 19,3 proc. wiernych. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, który przygotowuje je od lat. Zawiera on dane ze statystyk poszczególnych diecezji, a także z liczenia wiernych, które odbyło się 9 października 2022.

Ilu osób chodzi na msze?

W porównaniu z poprzednim liczeniem wiernych (było 26 września 2021) liczba wiernych w naszej diecezji nieznacznie wzrosła. Ponad dwa lata temu do kościoła chodziło bowiem 18,2 proc.

Wzrost liczby wiernych to, jak przyznają sami księża, efekt powrotu ludzi do świątyń po okresie pandemicznym. Do stanu przedpandemicznego jednak daleko. W 2020 z powodu koronawirusa liczenia wiernych nie było, ale w 2019 w naszym regionie odsetek chodzących do kościoła wynosił 26,5 proc. wiernych.

To, że po pandemii więcej ludzi chodzi na msze, widać zresztą w całej Polsce. Wskaźnik wiernych w kraju wynosi – według najnowszego raportu ISKK – 29,5 proc. i jest on o 1,2 pproc. wyższy niż rok wcześniej.

19,3 proc. chodzących do kościoła plasuje diecezję zielonogórsko-gorzowską niemal na szarym końcu. Na czterdzieści jeden diecezji i archidiecezji Kościół w naszym regionie jest na piątym miejscu od końca. Mniej wiernych chodzi do kościołów w diecezjach: sosnowieckiej (18,7 proc.), koszalińsko-kołobrzeskiej (18,3 proc.), łódzkiej (17,8 proc.) i szczecińsko-kamieńskiej (17,proc.). Najwięcej wiernych chodzi na niedzielne msze w diecezji tarnowskiej (61,5 proc.) oraz rzeszowskiej (52 proc.). To jedyne diecezje, w których do kościoła uczęszcza więcej niż połowa wiernych.

Diecezja na Ziemi Lubuskiej się starzeje

To, że wiernych w kościele jest mniej niż przed laty, widać jednak gołym okiem. W 1990 do kościoła chodziło 50,3 proc. Polaków, w 2000 było to 47,5 proc. wiernych, a w 2010 – 41 proc., a w 2019, gdy było ostatnie liczenie przed pandemią, do kościołów w Polsce przychodziło 36,9 proc. wiernych.

Dodajmy, że diecezja zielonogórsko-gorzowska jest najbardziej starzejącą się diecezją w Polsce. W ciągu dziesięciu lat (chodzi o okres 2011-2021) liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrosła aż o 54,2 proc. To wyraźnie więcej niż średnia w Polsce (33,8 proc.).

Ile osób przyjmuje Komunię?

Ciekawe dane są w przypadku osób przystępujących do Komunii. Tu odsetek od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Według najnowszego raportu ISKK w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wynosi on 9,2 proc., co stanowi wzrost z poziomu 8,6 proc. rok wcześniej. Oznacza to – biorąc pod uwagę, iż do kościoła chodzi u nas 19,3 proc. mieszkańców – że do Komunii w naszej części Polski przystępuje 48 proc. obecnych w świątyniach. Pixabay W całym kraju do Komunii przystępuje natomiast 13,9 proc. wiernych. W tym przypadku też przoduje diecezja tarnowska (25,7 proc.). Diecezja zielonogórsko-gorzowska jest na piątym miejscu od końca. Wyprzedza diecezje: łódzką (9,1 proc.), koszalińsko-kołobrzeską (8,7 proc.), sosnowiecką (8,6 proc.) i szczecińsko-kamieńską (8,3 proc.).

Bierzmowań więcej, ale ślubować nie chcemy

A jak wygląda sprawa w przypadku innych sakramentów? Mniej było chrztów (7 282, czyli o 549 mniej niż rok wcześniej), I Komunii Świętej (10 025, a więc o 261 mniej). Więcej było za to bierzmowań (8 813, wzrost o 980).

Na te liczby wpływa jednak demografia, która sprawia, że jeden rocznik może być bardziej lub mniej liczny niż inny. Demografia nie ma już aż takiego wpływu na liczbę zawieranych małżeństw. A tych jest coraz mniej. W całym 2022 roku było 1762 ślubów kościelnych, a w bardziej pandemicznym roku 2021 ślubowało sobie 1988 par. Pixabay

Puściej na religii

Mniejsze jest także zainteresowanie udziałem w lekcjach religii. Według najnowszego raportu ISKK chodzi na nią 78,9 proc. uczniów, a rok wcześniej odsetek wynosił 82 proc. Tak wygląda to w statystykach. W Lubuskiem zdarzają się już jednak przypadki, gdy najliczniejsza grupa uczęszczająca w całej szkole na religię to mniej niż dziesięć osób. Są też przypadki, że w całej klasie na religię chce chodzić… tylko jeden uczeń.

Ilu jest księży?

Kurczy się także liczba kapłanów. Od lat umiera więcej księży niż jest święceń kapłańskich. W zakończonym niedawno roku przyjęło je tylko dwóch diakonów, a rok wcześniej przybyło trzech nowych księży. W 2022 w seminarium duchownym, które od kilku lat de facto jest w Gorzowie, było tylko dziesięciu alumnów. W przeliczeniu na 100 księży plasowało diecezję zielonogórsko-gorzowską na ostatnim miejscu w Polsce. W 2022, bo tego roku dotyczą najnowsze dane ISKK, diecezja miała 515 księży. W 270 parafiach pracowało 446 z nich (pozostali mieli inne zadania, m.in. pracują w kurii). Jak sytuacja w Kościele na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zmieniła się w zakończonym kilkadziesiąt godzin temu roku? Dane z ostatniego liczenia wiernych, które było 22 października 2023, powinniśmy poznać za około 12 miesięcy. Czytaj również:

