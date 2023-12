Bp Paweł Socha jest biskupem już 50 lat! Tak obchodził złoty jubileusz

Bp Paweł Socha to w polskim Kościele biskup z najdłuższym aktualnie stażem. 26 grudnia 1973 święceń biskupich udzielił mu ówczesny kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. W świąteczny wtorek w kościele Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie obchodził jubileusz 50. rocznicy tamtego wydarzenia.

To trzeci taki biskup od... chrztu Polski w 966

- To chyba trzeci raz w tysiącleciu, żeby było 50 lat biskupstwa. To sługa wszystkich ludzkich czy duszpasterskich potrzeb. Współpraca z nim to było nieustanne budowanie się wewnętrzne tego gorliwego człowieka – mówił nam przed jubileuszową mszą abp Józef Michalik, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej, a ponad trzydzieści lat temu biskup diecezji gorzowskiej (później zielonogórsko-gorzowskiej).