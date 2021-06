IMGW ponownie ostrzega przed upałami w Lubuskiem. Wzrósł stopień zagrożenia. Uważajcie na siebie!

Ostrzeżenie IMGW dla wojewodztwa lubuskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizował ostrzeżenie przed upałami w Lubuskiem. Podniesiono stopień zagrożenia z II na III stopień. Wyjątkiem został jeden powiat.

- Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w piątek od 32°C do 34°C, w sobotę oraz niedzielę od 33°C do 35°C, w poniedziałek od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C - przekazuje dyżurny synoptyk IMGW.

Ostrzeżenie III stopnia dotyczy powiatów:

gorzowski,

Gorzów Wielkopolski,

krośnieński,

międzyrzecki,

nowosolski,

słubicki,

strzelecko-drezdenecki,

sulęciński,

świebodziński,

Zielona Góra,

zielonogórski,

żagański,

żarski.

WIDEO: Zielona Góra. Jak zielonogórzanie radzą sobie z upałami