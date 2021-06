Inwestycje w Nowej Soli. Z kilku ulic od strony Otynia do miasta zdarta została nawierzchnia. To początek remontu, a kierowcy już mają dość

Inwestycje w Nowej Soli. Ulica wylotowa z miasta w remoncie, przyległe również

Ulice Zielonogórska, Konstruktorów i Przemysłowa w Nowej Soli są w remoncie. To jedna inwestycja, którą realizuje powiat nowosolski. Otrzymał na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach naboru wniosków na 2021 rok, dofinansowanie w wysokości 2, 8 miliona złotych. To ok. 70 procent kosztów całej inwestycji. Przebudowany zostanie prawie 3,5-kilometrowy odcinek jezdni.

- Ulice Przemysłowa, Konstruktorów i Zielonogórska stanowią dojazd do strefy przemysłowej. Planowany remont ulic poprawi zdecydowanie ich zły stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu wszystkich użytkowników - informowało starostwo powiatowe jeszcze w kwietniu.

Remont na dobre ruszył w ostatnich dniach maja i wzbudził mnóstwo komentarzy.

