Jak popularny jest Twój samochód? TOP ulubionych marek pojazdów w Gorzowie

Golf rządzi w Gorzowie

Co dwudzieste zarejestrowane w Gorzowie auto to volkswagen golf. W mieście zarejestrowanych jest 2499 tych pojazdów. Na podium jest także volkswagen passat (1972 sztuk) oraz… „mały fiat”. Tak, tak, to nie pomyłka. W rejestrze samochodów, z którego wydział komunikacji brał dane dla naszej redakcji, zarejestrowanych jest aż 1907 sztuk Polskiego Fiata 126P 650, jak brzmi oficjalna nazwa „malucha”