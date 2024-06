Jak spędzić Dzień Dziecka w Zielonej Górze oraz Gorzowie? Zaskoczy Państwa mnogość ofert, oto niektóre z nich

Ekologicznie na deptaku

Zielonogórski Ośrodek Kultury w sobotę (1.06), w godz. 12 – 16, zaprasza pod Zielonogórski Ratusz, gdzie na scenie będą czekać występy oraz animacje. W ramach akcji „Zielono Mi - czyli Ekologiczny Dzień Dziecka” - Centrum Przyrodnicze przygotowało stanowisko, na którym będzie można zrobić samodzielnie kolorowe kwiaty. Planetarium Wenus będzie kusić wyścigami autek napędzanych panelami słonecznymi oraz warsztatami, w trakcie których każdy będzie mógł zrobić swój własny zegar słoneczny lub skonstruować papierową rakietę. ZOK zachęci do tworzenia własnych medalionów-medali oraz skonstruowania własnego drzewka wykorzystując materiały z recyklingu. Z kolei pracownicy biura „Zgranej Rodziny”, w namiotach obok sceny przy ratuszu, przeprowadzą m.in. warsztaty plastyczne i kulinarne. W trakcie imprezy zostaną zaprezentowane psy ze schroniska, a chętni zapoznają się z procedurą adopcyjną.

Europejsko

To nie koniec atrakcji gdyż przy Pomniku Bachusa na deptaku odbędzie się akcja „Lubuskie świętuje 20 lat w Unii Europejskiej” organizowana wspólnie z Funduszami Europejskimi 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Tego dnia w godz. 12.00 – 17.00 powstanie strefa zabawy oferująca m.in. animacje cyrkowe, tatuaże, bike bar, animacje sportowe, żużlowca Falubazu; strefa zdrowia z bezpłatnymi badaniami, dentobusem, konsultacjami lekarskimi, poradami dietetycznymi czy badaniem wzroku. W strefie informacyjnej będzie za to okazja do rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej. Zostanie także otwarta wystawa „Lubuskie świętuje 20 lat w UE” i pojawi się unijny tort „20 lat w UE”. Wstęp bezpłatny.