Jakie będą zarobki prezydenta Gorzowa? O wysokości pensji zdecydują radni

Nowa kadencja, nowa uchwała

Co ważne, projekt uchwały nie zmienia wysokości dotychczasowego wynagrodzenia prezydenta. - Musi ono zostać ustalone w związku z tym, że rozpoczęła się nowa kadencja – tłumaczą nam w biurze rady miasta. Do ostatniej podwyżki prezydenckiego wynagrodzenia doszło dwa i pół roku temu. W listopadzie 2021 radni zgodzili się na wzrost wynagrodzenia o ponad 7 tys. zł.

Ile kosztuje metr mieszkania?

Radni mają przyjąć też sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za pierwszy kwartał tego roku. Od stycznia do marca gorzowscy urzędnicy sprzedali pięć działek o powierzchni 29,8 tys. mkw. Uzyskali za to 4,294 mln zł netto.

Z dokumentu dotyczącego nieruchomości możemy też wyczytać, ile kosztuje metr mieszkania, którego właścicielem do tej pory było miasto. To prawie 4,6 tys. zł. Miasto sprzedało bowiem bez przetargu dwa mieszkania o łącznej powierzchni 135,5 mkw. za 617,6 tys. zł. Za metr mieszkania kupionego w przetargu trzeba zapłacić jeszcze więcej, bo 5,8 tys. zł. Jedno mieszkanie o pow. 29,3 mkw. poszło bowiem za 170 tys. zł.

Dlaczego sesja odbywa się we wtorek, choć przez ostatnie lata sesje były w środę? Wtorek to dzień zaproponowany przez nowego przewodniczącego Roberta Surowca. Niewykluczone, że we wtorki będzie większość sesji w nowej kadencji.

