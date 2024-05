Jedno jezioro i... trzy plaże obok siebie. To Głębokie koło Międzyrzecza! Uwaga: przybyło w nim nieco wody!

Tak, to nie błąd. Wody przybyło. Zauważy to każdy, kto regularnie przyjeżdża na Głębokie. Widać to zwłaszcza na głównej plaży z betonowym pomostem.

Krótki spacer i kolejna plaża!

Jednak nie robimy nikomu wielkich nadziei: lustro wody urosło minimalnie, przez co nie zmienia to tragicznej sytuacji kąpieliska. Nadal - by popływać - trzeba przejść pod starym, ohydnym pomostem, co - w teorii - jest zakazane.

Ale spragnieni kąpieli mają wybór. Głębokie ma bowiem niecodzienną zaletę: obok siebie funkcjonują trzy niestrzeżone plaże. Można więc spacerkiem przejść przez lasek kilkaset metrów i... już. Do dyspozycji mamy dwa inne kąpieliska. Może mniejsze niż plaża z betonowym pomostem, ale za to nie trzeba się nigdzie przeciskać, by spokojnie popływać.

Specjalnie dla Was sprawdziliśmy, jak wszystkie plaże prezentują teraz, w maju. Zobaczcie nasze zdjęcia i sami oceńcie, gdzie będziecie wypoczywać w tym roku. Uwaga: w dalszej części galerii możecie zobaczyć archiwalne zdjęcia Głębokiego. Różnica jest porażająca...