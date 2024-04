Duńczyk niczym profesor, czyli oceniamy Stal Gorzów za zwycięstwo z Włókniarzem

SZYMON WOŹNIAK 8+1 (3, 1*, 1, 3, 0)

Ocena: 4+

Szymon Woźniak to typ zawodnika, który nawet, jak nie przywiezie do mety ważnych punktów, to i tak zaskarbi sobie szacunek kibiców. W niedzielnym meczu z Włókniarzem z pewnością zrobił to w biegu XIV, kiedy walczył z parą Mikkel Michelsen – Kacper Woryna. Była szansa na „dwójkę z bonusem”, skończyło się „śliwką”, ale za to bardzo smaczną.

Pokonani rywale: Michelsen (x2), Woryna, Hansen, Drabik, Halkiewicz

Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,667

OSKAR FAJFER 7 (2, 2, 3, 0)

Ocena: 3

Po niedzielnym meczu w naszej pamięci zostanie jego akcja z biegu IX, gdy po starcie napędził się pod bandą, by wyjechać przez Mikkela Michelsena. Duńczyk był jednak jedynym z liderów częstochowian, którego pokonał wychowanek Startu Gniezno, który we wtorek 30 kwietnia skończy 30 lat.

Pokonani rywale: Michelsen, Drabik, Halkiewicz, Kupiec

Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,462