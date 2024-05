Świebodzińskie Rio. To miejsce jest sławne. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata!

Pomnik Chrystusa rozsławił Świebodzin na całym świecie

Zaczęło się od pomysłu księdza Sylwestra Zawadzkiego

Uroczyste odsłonięcie figury

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata odsłonięta została 21 listopada 2010 roku. Wówczas ksiądz prałat Sylwester Zawadzki (zm. 14 kwietnia 2014 w Świebodzinie) poczuł się spełniony. Po ponad pół wieku służby kapłańskiej wypełniło się do końca jego powołanie. Ksiądz Budowniczy doczekał dnia, w którym w obecności ks. kard. Henryka Gulbinowicza, ks. biskupa Zygmunta Regmunta i tysięcy pielgrzymów z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli świeckich władz województwa, a byli nimi wówczas wojewoda lubuski Helena Hatka i marszałek Marcin Jabłoński, nastąpiło poświęcenie dzieła jego pracowitego życia. "Niech świebodziński Chrystus Król pozdrawia wszystkich przechodniów..." - życzył wiernym ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w liście przesłanym do uczestników uroczystości…

Świebodziński Chrystus promował Mundial w Brazylii

Dziś pod pomnikiem Chrystusa w Świebodzinie można zobaczyć nie tylko pielgrzymów czy grupy turystów. Odbywają się tutaj także rozmaite wydarzenia, jak pielgrzymki, akcje charytatywne, pikniki, czy też inne niekoniecznie związane z religią. Weźmy taki 2014 rok. To wówczas Dieter Didi Senf, słynny niemiecki kibic i performer, przyjechał do Świebodzina na rowerze ozdobionym 72 piłkami. Miał też makietę figury Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro w Brazylii. W ten sposób promował Mundial w tym kraju.

Clarcson, Hammond i May w Świebodzinie

Z kolei w 2022 roku Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May kręcili w Polsce drugi odcinek piątego sezonu The Grand Tour pt. "Eurowypadek". Przy okazji pobytu w naszym kraju ekipa telewizyjna przyjechała do województwa lubuskiego, m.in. do Świebodzina, gdzie Clarkson i Hammond obejrzeli pomnik Chrystusa Króla. J. Clarkson zauważył, że to drugi jeśli chodzi o wysokość Jezus na świecie. Ponadto przypomniał o tym, że niegdyś na głowie potężnego posągu znajdowały się anteny rozsyłające sygnał internetowy. Te urządzenia zostały usunięte w zeszłym roku. Po drobnych perypetiach i noclegu bohaterowie programu pojechali do Żagania, aby zobaczyć Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, a dokładniej Stalag Luft III, z którego więźniowie zdołali się wydostać przez tunel, o czym opowiada filmowy klasyk - "Wielka ucieczka". Na ujęciach pomiędzy głównymi punktami wycieczki można zobaczyć lubuskie drogi oplatające centralną i południową część Ziemi Lubuskiej i miejscowości, które kierowcy z naszego regionu na pewno poznają. Cały odcinek można obejrzeć na platformie streamingowej Amazon Prime.