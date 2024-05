To największa taka impreza w Polsce. Winobranie 2024 będzie wystrzałowe! Zielona Góra szykuje się na tłumy turystów

Winiarskie tradycje sięgają (ho, ho, ho i jeszcze trochę) starożytności. W Zielonej Górze i województwie lubuskim możemy mówić o wiekach, na przestrzeni których rzemiosło winiarskie umocniło się do tego stopnia, że dziś ten piękny region przepełniony jest specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego w Lubuskiem mamy swoją własną, małą Toskanię i zbliżające się wielkimi krokami Winobranie, gdzie atrakcji z pewnością nie zabraknie. To będzie wielkie święto Winnego Grodu, na które przyjadą prawdziwe tłumy nie tylko z Polski. Co już wiemy?

Miliony barw, hipnotyzujący korowód, fotoreporterzy, telewizja, gazety, jedzenie i ogromne tłumy bawiących się ludzi. To wszystko łączy jeden wspólni mianowniki - winna latorośl, wino i winiarze. Winobranie! Tradycje winiarskiego święta sięgają starożytności. W Lubuskiem również obchodzone jest od wieków i to jeden z elementów sprawiających, że nasz region ma pełne prawo zwać się winiarskim i ma prawo mieć, ba, nawet ma, swoją własną Toskanię. Więcej o tej czarującej krainie piszemy poniżej.

Winobranie trzeba doświadczyć na własnej skórze

Winobranie 2024 to wielkie święto miasta i mieszkańców. Każdego roku na Dni Zielonej Góry przybywa dziesiątki tysięcy gości z całego kraju i zagranicy. Nie da się opisać tego święta w jednym artykule - to materiał na książkę. Niemniej podczas imprezy Winny Gród zamienia się w tętniące życiem miasto. Każdego dnia przez deptak przewija się kilkanaście tysięcy mieszkańców i turystów. Mamy przecież Jarmark Winobraniowy z antykami, jedzeniem, dziełami sztuki, zabawkami, bibelotami oraz akcentami winiarskimi. Do tego oczywiście samo miasteczko winiarskie, lunapark, imprezy sportowe (m.in. Winobraniowy Bieg o Puchar Gazety Lubuskiej, czy Nocny Bieg Bachusa) i masę wydarzeń towarzyszących, jak koncerty (w tym spotkania ze sławnymi artystami), wycieczki na winnice, sztuka uliczna i szereg innych bogatych wydarzeń kulturalnych. Tyle tego jest, że nie sposób wszystkiego ogarnąć. Każdego dnia od rana do późnego wieczora dzieje się tu mnóstwo rzeczy. Wniosek? Każdy znajdzie coś dla siebie, ale żeby naprawdę poczuć klimat i moc Winobrania, trzeba być tu osobiście.

Winobranie 2024 - termin i korowód

Winobranie 2024 odbędzie się w dniach 7-15 września. Całość zwieńczy barwny korowód, jedna z największych atrakcji, która gromadzi największą publikę. Warto dodać w tym miejscu, że korowód ostatnimi laty startował przy Areszcie Śledczym w Zielonej Górze i udawał się w kierunku Zielonogórskiej Palmiarni, u stóp której była usytuowana specjalna trybuna. Pochód, co roku przyciąga dziesiątki tysięcy widzów. Jest niezwykle atrakcyjną paradą za sprawą zielonogórzan i instytucji oraz stowarzyszeń czy klubów sportowych, które reprezentują, ale też uroku i przeżyć dostarczają aktorzy z teatrów ulicznych.

Zobacz zdjęcia z korowodu winobrnaiowego 2023:

Program Dni Zielonej Góry 2024? Kto wystąpi na Winobraniu?

Oczywiście szczegółowy program Winobrania 2024 poznany nieco później, ale już teraz możemy wam zradzić, że przygotowania do tak dużego przedsięwzięcia, nie może być inaczej, idą pełną parą. Z jednej strony przyjmowane są zgłoszenia odnośnie tego kto i z czym pojawi się na jarmarku winobraniowym (kilkuset handlowców, artystów, rzemieślników i kolekcjonerów zainstaluje swoje stoiska na starówce Zielonej Góry), z drugiej zaś, trwa ustalanie, kto wystąpi na poszczególnych scenach. Podobnie jak w ubiegłych latach Zielonogórski Ośrodek Kultury do końca marca zbierał zgłoszenia odnośnie gwiazd, których zdaniem zielonogórzan nie może zabraknąć. Każdego roku do ZOK-u trafia tysiące propozycji, co oznacza, że mieszkańcy chcą być zaangażowani w planowanie wspólnego święta.

Kiedyś Winobranie wyglądało inaczej. Ktoś się pospieszył, płacił grzywnę

Przez wieki każdy właściciel plantacji sam ustalał kiedy zaczyna zbiory i kiedy świętuje udany rok. I tak na jednych plantacjach robota się kończyła i zaczynała dobra zabawa a na innych owoce jeszcze wisiały na krzewach. Stąd w pewnym momencie termin winobrania ustalały władze miejskie. Osoba, która zdecydowałaby się na złamanie zarządzenia i rozpoczęła zbiór winogron przed ogłoszonym terminem, narażała się na karę od 1 do 5 talarów grzywny. Jako uzasadnienie takich obostrzeń podano konieczność dbałości o jakość wina. Część z bardziej niecierpliwych winiarzy zbierała winogrona, zanim dojrzały i nabrały słodkości, żeby szybciej wyprodukować trunek i szybciej go sprzedać. Psuli tym samym opinię zielonogórskiemu winu...

Takie oficjalne święto winobrania obchodzone jest od 1842 roku. Niejednolity termin czasami doprowadzał nawet do awantur, stąd w 1852 r. władze miejskie zarządziły, że to one będą ustalały jeden termin zabawy obowiązujący wszystkich plantatorów.

Świętowanie na koniec zbiorów

Zazwyczaj winogrona zbiera się pod koniec września i na początku października. I tych terminów musieli się trzymać zielonogórscy winiarze, gdy wyznaczali termin swojego święta. Tuż po wojnie trzymano się podobnych terminów. Najbardziej tajemnicze jest winobranie w 1945 r. Część historyków podejrzewa, że go w ogóle nie było.

Część pionierów twierdzi, że jednak się odbyło. Tę drugą tezę mogłaby potwierdzić tajemnicza kserokopia prezentowana przed dwoma laty na wystawie w bibliotece wojewódzkiej. W odezwie wydanej 21 września 1945 r. burmistrz wzywał obywateli miasta do wywieszenia chorągwi o barwach narodowych. Tak witano przedstawiciela rządu, który przyjechał do miasta na winobranie.

Już wtedy wino musiało konkurować z piwem. Nie tylko w gastronomii. To właśnie browarnicy organizowali pierwsze powojenne korowody winobraniowe, a pracownik browaru jadąc na koniu otwierał imprezę… Takie było Winobranie 2023 - PODSUMOWANIE: