Kabaret Ani Mru-Mru rozbawił publiczność w Dąbiu. Tak wyglądał kolejny dzień z Lubuskim Latem Kulturalnym 2021

Warto przypomnieć, że mamy już za sobą kilka wydarzeń Lubuskiego Lata Kulturalnego w Dąbiu. Akcja ma za zadanie odmrażać kulturę po pandemii koronawirusa i trzeba przyznać, że jej się to udaje. W każdy weekend na plaży Ośrodka Wypoczynkowego "Temar" jesteśmy świadkami przeróżnych wydarzeń kulturalnych: koncertów, występów kabaretów czy spektakli teatralnych. I te przyciągają sporą rzeszę ludzi.

W ten weekend w Dąbiu nie ma koncertów, ale jest za to dużo śmiechu. Tego ostatniego w piątek (9 lipca) dostarczyli prawdziwy specjaliści, czyli znany kabaret Ani Mru-Mru. Jak wyglądał ich występ? Możecie zobaczyć na naszych zdjęciach:

To nie koniec śmiechów na ten weekend. W sobotę (10 lipca) zaprezentowany zostanie spektakl teatralny "Szczęściarze" wystawiony przez Lubuski Teatr. To kolejny hit komediowy Tadeusza Kuty. Swoich bohaterów autor i reżyser w jednej osobie osadził we współczesnych realiach codzienności, na których jak grom z jasnego nieba spada szczęście.