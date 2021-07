Kibicka Stali Gorzów Miss Ziemi Lubuskiej! Karolina Kulczyńska na PGE Ekstralidze dopinguje od lat

- Jestem w szoku. To duże dla mnie zaskoczenie. Naprawdę, nie spodziewałam się tego, bo konkurencja była bardzo duża. Każda z dziewczyn była przepiękna i każda zasłużyła na uznanie - mówiła nam tuż po założeniu korony na głowę mierząca 179 cm wzrostu 20-latka.

Co skłoniło ją do startu w wyborach? - Większość moich bliskich namawiała mnie na udział w konkursie. Mówili mi, że to może być świetna przygoda. I tak stało się. Doświadczyłam wielu niesamowitych przeżyć i poznałam wiele wspaniałych osób. Jestem szczęśliwa, że mogłam w tym uczestniczyć. Myślę, że to jest dla mnie jakiś krok naprzód. Tworzą się przede mną nowe możliwości - dodała mieszkanka podgorzowskiego Bogdańca, myśląc o modelingu.