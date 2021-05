Podprowadzająca Falubazu Zielona Góra Miss Ziemi Lubuskiej? Wybierz najpiękniejszą Lubuszankę

Natalia Deja jest też aktualnie panującą Miss AWF "Gazety Lubuskiej". - Ten tytuł noszę od dwóch lat [w tamtym i w tym roku wybory Miss AWF Gorzów nie odbyły się ze względu na epidemię koronawirusa - przyp. red.]. Ta korona mi nie przeszkadza, wręcz przeciwne. Pomaga, bo jestem dumna z posiadania tego tytułu. Co więcej, mam już doświadczenie z prezentowania się na wybiegu, co ułatwiło mi udział w castingu do Miss Ziemi Lubuskiej - przekonuje mierząca 164 cm 23-latka.