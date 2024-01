Kiedy łatwiej zaparkujemy idąc na mecz czy koncert w Arenie Gorzów?

Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych przy okazji imprez w Arenie Gorzów to jeden z najgorętszych tematów w mieście w ostatnich tygodniach. Nowa hala została otwarta 9 grudnia, tydzień później rozegrany został w niej pierwszy mecz. I już w tedy okazało się, że nie wszyscy przyjeżdżający do Areny Gorzów mają gdzie zaparkować.

Ponad 700 miejsc to za mało

Przy okazji budowy nowej hali stworzono 392 miejsca parkingowe. Dwa lata temu oddano do użytku 140 miejsc parkingowych, które powstały w miejscu kortów tenisowych. Wraz istniejącymi około 200 miejscami przed kompleksem basenów to jednak za mało dla przybywających do Areny Gorzów, która ma 5067 krzesełek. Dobitnie pokazał to choćby pierwszy mecz piłkarzy ręcznych, na który przyszło ponad 4,5 tys. widzów.