Kierował pod wpływem amfetaminy, pomimo sądowego zakazu, miał lewe tablice, ale to nie wszystko. Recydywistę zatrzymali żarscy policjanci

W minioną niedzielę 7 stycznia, przy jednej z ulic w Żarach policjanci z żarskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki volkswagen. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że na pojeździe znajdują się tablice rejestracyjne przypisane do innego, a samochód nie jest opuszczony do ruchu i nie jest ubezpieczony.

Pod wpływem amfetaminy

Na tym jednak się nie skończyło. Okazało się, że 36-letnie kierowca ma przy sobie dwa woreczki z białym proszkiem. Po zbadaniu substancji, tester wskazał, że jest to amfetamina. Proszek został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Policjanci przebadali również kierującego testerem narkotykowym, który dał wynik pozytywny, w związku z tym od 36-latka pobrano krew do badań. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.