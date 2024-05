Kolejna zmiana organizacji ruchu w Żarach. Tym razem chodzi o remont ul. Moniuszki, Strzelców i Żabikowskiej

Objazdy dla osobówek i ciężarowych

Jak poinformował Urząd Miejski, zamknięta zostanie ul. Żabikowska na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Moniuszki oraz odcinek ul. Moniuszki od ul. Żabikowskiej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Nie będzie wyjazdu z ul. Jagiellońskiej na ul. Moniuszki. Zamknięty pozostaje Pl. Inwalidów do czasu położenia nawierzchni bitumicznej. Objazd dla samochodów osobowych zostanie poprowadzony przez ul. Zielonogórską, następnie w ul. Drzymały, potem w ul. Kilińskiego. Objazd dla pojazdów ciężarowych ulicą Zielonogórską do ul. Budowlanych, następnie w ul. Wiśniową, ul. Wapienną i na koniec w ul. Piastowską.