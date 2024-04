Gorzów. Zmiany na ul. Kosynierów Gdyńskich. Kierowcy oszczędzą kilka minut

Od środy 3 kwietnia wchodzą dwie zmiany dotyczące organizacji ruchu na remontowej wciąż ul. Kosynierów Gdyńskich. Pierwsza zmiana dotyczy odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Matejki a skrzyżowaniem z ul. Borowskiego. Ten fragment będzie udostępniony w całości i oznacza to zmianę objazdów dla części z kierowców. Zwłaszcza dla wjeżdżających w ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Matejki. W stronę centrum nie będą oni musieli jeździć objazdem np. przez ul. Mickiewicza, a będą mogli skorzystać z objazdu przez ul. Borowskiego.

Druga zmiana dotyczy skrzyżowania ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Mickiewicza. W związku z rozpoczęciem jego przebudowy zostanie ono zamknięte. Ulica Mickiewicza od ul. Mieszka I do ul. Kosynierów Gdyńskich będzie więc drogą „ślepą”. Kto dotychczas korzysta z ul. Mickiewicza, by dostać się w rejon osiedla Staszica, od 3 kwietnia będzie musiał skorzystać z objazdu przez ul. Borowskiego.

Autobusem MZK też będzie krócej

Zmiany w organizacji ruchu na Kosynierów Gdyńskich oznaczają sporą oszczędność czasu dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy korzystają z autobusów kursujących w stronę centrum. Jeszcze do wtorku 2 kwietnia autobusy linii: 100, 101, 121, 124, 136, 511 najpierw korzystać będą z objazdu przez ul. Mickiewicza, a następnie z objazdu przez ul. Armii Polskiej. Od środy będzie inaczej. Znów zacznie obowiązywać przystanek „Matejki” przy powiatowej stacji sanepidu (nie będzie już tymczasowego przystanku koło przychodni wojskowej), a autobusy na skrzyżowaniu Kosynierów Gdyńskich z Borowskiego skręcą w tę drugą ulicę, by następnie dojechać do ul. Armii Polskiej.