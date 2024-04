Kostrzyn nad Odrą ma tymczasowego burmistrza. Został nim Zbigniew Biedulski, dotychczasowy wiceburmistrz

Marek Cebula Wojewoda Lubuski wręczył Panu Zbigniewowi Biedulskiemu akt powołania do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą - informuje Lubuski Urząd Wojewódzki.

Wiceburmistrza wyznaczył premier

Do pełnienia funkcji burmistrza Kostrzyna nad Odrą wyznaczył Zbigniewa Biedulskiego premier Donald Tusk. Przypomnijmy, dotychczas Z. Biedulski pełnił funkcję wiceburmistrza. Będzie rządził miastem do czasu objęcia obowiązków przez włodarza, wybranego w nadchodzących wyborach samorządowych włodarza. LUW informuje, że powołanie to było niezbędne m.in. z uwagi na konieczność podpisania aktualnego spisu wyborców. W przeciwnym razie obowiązywałby, nieaktualny w dniu nadchodzących wyborów samorządowych, spis sprzed 15 października 2023 r.

