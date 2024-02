Wypadek na wjeździe do Kostrzyna. Jedna osoba trafiła do szpitala

Na ulicy Gorzowskiej, czyli na wjeździe do miasta od strony Dąbroszyna/Gorzowa, dochodzi notorycznie do wypadków. We wtorkowy poranek do zderzenia dwóch aut doszło do z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przez kierowcę jadącego od strony ulicy Północnej.

Film z miejsca zdarzenia: