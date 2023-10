Kończy się Festiwal Muzyki Współczesnej w Gorzowie Wielkopolskim, trwa natomiast Festiwal Smyczkowy w Zielonej Górze, w piątek - koncerty

Fortepian i prawykonanie

W piątek (20.10) o godz. 19, W koncercie finałowym (20.10) udział weźmie, obchodzący w 2023 roku swoje 85. urodziny - Zygmunt Krauze – jeden z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych polskich kompozytorów i artystów. Wystąpi on także w roli artysty, wykonując partię solową w swoim III. Koncercie fortepianowym „Okruchy pamięci” z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej pod batutą Lilianny Krych. Zygmunt Krauze to jeden z najważniejszych artystów swojego pokolenia, uznany kompozytor, ceniony pianista, pedagog, organizator życia muzycznego i juror wielu międzynarodowych konkursów. Jego dorobek twórczy i wysiłki w propagowaniu muzyki, zostały docenione szeregiem nagród i odznaczeń, na czele z francuską Legią Honorową. Przez ponad dekadę żył w Paryżu, gdzie zarówno tworzył swoje kompozycje jak i aktywnie wpływał na formowanie się paryskiej sceny muzycznej. Dorobek kompozytorski Zygmunta Krauzego to m.in. osiem oper oraz liczne utwory fortepianowe. W programie znajdą się również: „Przebudzenie” - Jakuba Krzysztofa Pendereckiego oraz pięcioczęściowe „Novelette na orkiestrę”- Witolda Lutosławskiego. Wystąpią także Agnieszka Kaczmarek-Bialic (harfa) oraz Marek Mleczko (obój) w utworze „Arpoboe”, którego prawykonanie zabrzmi w ramach finału festiwalu.

Pieśni o życiu i losie człowieka

Filharmonia Zielonogórska zaprasza z kolei także w piątek (20.10) o 19 do sali kameralnej, na koncert w ramach 32. Festiwalu Smyczkowego. Tego wieczoru Orkiestrę Symfoniczną FZ poprowadzi pochodzący z Białorusi - Andrei Yakushau. Pod jego batutą usłyszymy „Elegeię” patrona filharmonii - Tadeusza Bairda, prawykonanie koncert fortepianowego skomponowanego przez dyrygenta wieczoru, „Introdukcję i rondo capriccioso” op. 28 – Camila Saint-Saënsa i niejako na deser poemat symfoniczny „Odwieczne pieśni” op. 10 - Mieczysława Karłowicza. Poemat "Odwieczne pieśni" pisał Mieczysław Karłowicz od października 1904 do lutego 1906 roku. Utwór posiada formę tryptyku symfonicznego, na który składają się trzy części: „Pieśń o wiekuistej tęsknocie”, „Pieśń o miłości i o śmierci” oraz „Pieśń o wszechbycie”. Inspiracją do ich powstania były prawdopodobnie przeżycia kompozytora z samotnych wędrówek po Tatrach, w których zginał 8 lutego 1909 r., zasypany lawiną śnieżną w drodze z Hali Gąsienicowej do Czarnego Stawu, u stóp Małego Kościelca. Wstępy płatne.