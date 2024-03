Koniec kostki na ulicy Legnickiej w Gubinie. Trwa wyczekiwany remont drogi

Wartość całkowita zadania to 2 561 435 zł, przy czym 1 280 717 zł pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny w kwocie po 640 359 zł pochodzi ze środków powiatu krośnieńskiego oraz dotacji urzędu miasta w Gubinie.

W przyszłym roku mieszkańcy Gubina, a przede wszystkim kierowcy powinni szykować się na szereg remontów drogowych. W planach jest naprawa kilkunastu ulic w mieście. To inwestycje za ponad 40 mln zł!

Na jakim etapie są prace na ulicy Legnickiej?

- Nawierzchnia ostatecznie zyska poprawny profil podłużny i poprzeczny, co znacznie poprawi odwodnienie i komfort jazdy użytkownikom tej ważnej ulicy w Gubinie — informują pracownicy ZDP w Krośnie Odrzańskim.

Roboty budowlane zbliżają się do finału. Do wykonania pozostanie oznakowanie poziome oraz roboty wykończeniowe.

Przedstawiciele ZDP przypominają, że ul.Legnicka nadal stanowi plac budowy i należy stosować się do oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz poleceń obsługi budowy.