Korytarz życia na lubuskim odcinku autostrady A2. Kierowcy zachowali się wzorowo!

Korytarz życia na autostradzie A2

Dotarcie do miejsca zdarzenia jest bardzo ważne dla służb ratunkowych. To jak szybko dotrą one na miejsce, może zaważyć na ludzkim życiu. Po błyskawicznym dotarciu służby są jeszcze w stanie zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby nie dochodziło do kolejnych zdarzeń, a także udzielić niezbędnej pomocy dla poszkodowanych.

Dlatego tak ważne jest tworzenie korytarza życia.

Lubuscy kierowcy po raz kolejny pokazali, że mają tego świadomość. - W poniedziałek, 24 maja na autostradzie A2 utworzyli wzorowy korytarz życia, co umożliwiło nam błyskawiczne dotarcie na miejsce zdarzenia. Bez względu na wszystko pamiętajmy, aby nie wjeżdżać w taki korytarz, ani nie wchodzić chcąc zaspokoić swoją ciekawość. Jest to nie tylko skrajnie niebezpieczne, ale również w znacznym stopniu utrudnia pracę, dla służ, co może opóźnić dotarcie i zagrozić życiu i zdrowiu poszkodowanych - przekazuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.