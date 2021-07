Korytarz życia po horyzont. Policjanci chwalą kierowców jadących autostradą A2

We wtorek, 29 czerwca, po godzinie 14, na 27 km autostrady A2 w kierunku Świecka doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem ciężarowym marki DAF zjechał na pas awaryjny, na którym stał samochód obsługi autostrady. Jego tył wyposażony jest w poduszkę antyzderzeniową. Zastosowana ochrona sprawiła, że DAF odbił w lewą stronę i zatrzymał się na barierze pasa rozdziału. Podczas zderzenia w środku volvo znajdował się pracownik autostrady i to właśnie on, wymagał pomocy medycznej.

Sytuacja na drodze spowodowała utrudnienia w ruchu, powstał wielokilometrowy korek. Na miejsce wezwane zostały służby. Liczył się czas i jak najszybszy dojazd do poszkodowanego.

Policja podkreśla, że kierowcy utworzyli wzorcowy korytarz życia. Dzięki temu mężczyzna bardzo szybko został przetransportowany karetką do szpitala.

