Jest kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Słubic. Będzie przetarg na dokumentację

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze szykuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz dokumentację projektową dla obwodnicy Słubic. Mają one określić, gdzie oraz jak będzie przebiegać planowana droga. To kolejny krok w kierunku tej niezwykle ważnej i długo wyczekiwanej inwestycji.

