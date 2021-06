Koszmar kierowców! To chyba jedna z najbardziej dziurawych dróg w Lubuskiem. Zobacz, jak wygląda!

Dziurawa jak szwajcarski ser

Na tym odcinku drogi wśród dziur z trudem można dostrzec resztki asfaltu, bo szerokie na kilkadziesiąt centymetrów wyrwy zajmują zdecydowaną większość nawierzchni. Są tak wielkie, że kierowcy nawet nie próbują jazdy slalomem, bo to nic nie daje. Omijając jedną dziurę, od razu wpadają w kolejną. Na widok naszej reporterki niektórzy zatrzymywali się i pokrzykiwali przez otwarte okna samochodów.

- Ta droga to jest jakaś tragedia! Dziura na dziurze, a jak człowiek nie zwolni, to można stracić zawieszenie! Proszę zobaczyć, jak to wygląda! Jak jakaś wiejska zapomniana droga - mówili wskazując jej najgorsze fragmenty.