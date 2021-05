Kradną na potęgę! Znika ogrodzenie z działek na byłym terminalu w Gubinku. Sprawa została zgłoszona na policję

Dzierżawcy i inwestorzy lokują się na byłym przejściu w Gubinku

W ostatnich latach coraz więcej działek jest "zajmowanych" przez inwestorów. Jedni kupują, inni dzierżawią. Swój punkt ma tam straż graniczna, jest też tam stacja benzynowa i... tor kartingowy. Powoli okolica budzi się do życia. Pewnie wcześniej w opustoszałych budynkach grasowali złodzieje, ale dziwne jest to, że kiedy zaczęło się tam już coś dziać, to... proceder dalej trwa. I złodzieje pokazują, że będą kraść wszystko. Nawet przęsła ogrodzenia między działkami na były terminalu w Gubinku.