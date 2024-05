Królowa nauk nie taka straszna? Gorzowscy maturzyści mierzą się z matematyką

Spodziewam się funkcji i wielomianów, ale najgorsze będą ostrosłupy i graniastosłupy. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać minimum trzydzieści procent, więc na pewno jest to zrobienia – mówi Amelia. - Jak będzie dużo zadań, które można wyliczyć wykorzystując kartę wzorów, to będzie dobrze - dodaje Maksymilian. - Liczę na algebrę, bo to moja mocna strona, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani do tej matury - przekonuje Bartosz z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.