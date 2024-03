Książkomat w Zielonej Górze już dostępny — zamów, odbierz i czytaj! To ułatwi mieszkańcom dostęp do książek o każdej porze dnia i nocy

Estetyka i wzór książkomatu nawiązują do fasady budynku biblioteki, co sprawia, że urządzenie harmonijnie wpisuje się w otoczenie

W piątek, 1 marca przed Galą Lubuskich Wawrzynów członkowie Zarządu oraz Sejmiku Województwa Lubuskiego uczestniczyli w oficjalnym otwarciu książkomatu przed Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida. Jednak dopiero od dziś książkomat jest dostępny dla wszystkich. -To jest dodatkowe udogodnienie dla czytelników, żeby mogli odbierać i zwracać książki o każdej porze dnia i nocy — mówi Marzena Wańtuch-Elińska, kierownik Działu Udostępniania. Gdzie stanął i jak działa pierwszy książkomat w mieście?

Urządzenie do wypożyczania i zwrotu książek stanęło przy wejściu do Głównego Gmachu Biblioteki przy al. Wojska Polskiego. Oficjalnie dla wszystkich czytelników dostępne jest od dziś, 4 marca 2024 roku. Jak skorzystać z książkomatu?

O każdej porze dnia i nocy

Książkomat będzie dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czytelnicy będą mogli skorzystać z elektronicznego katalogu biblioteki, aby zamówić książki przed wypożyczeniem. Zamówione egzemplarze będą przechowywane w specjalnych skrytkach, podobnych do tych znanych z paczkomatów, gdzie czytelnicy będą mogli odebrać i zwrócić książki. Estetyka i wzór książkomatu nawiązują do fasady budynku biblioteki, co sprawia, że urządzenie harmonijnie wpisuje się w otoczenie.

Jak działa książkomat?

Obsługiwać książkomat możemy na dwa sposoby. Jeśli korzystamy z konta Integro, to za jego pośrednictwem możemy zamawiać książki do agend gmachu głównego biblioteki i teraz także do maszyny stojącej przy głównym wejściu na al. Wojska Polskiego. Jeśli jednak jeszcze nie korzystaliśmy ze swojego konta, to możemy wypożyczać osobiście, a w książkomacie jedynie zwracać przeczytane publikacje.

-Przy odbiorze i zwracaniu książek do książkomatu faktyczne konieczna jest karta biblioteczna, ewentualnie, jeśli ktoś nie ma karty bibliotecznej, a potrafi wejść na swoje konto przez Integro, to tam można wejść w swój kod kreskowy i za pomocą tego kodu otworzyć skrytkę w książkomacie — tłumaczy Marzena Wańtuch-Elińska, kierownik Działu Udostępniania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Konto ma każdy, nie każdy korzysta

W każdym z oddziałów Biblioteki Norwida można założyć swoje hasło Integro do konta, które każdy z nas już ma, w czym na pewno pomogą pracownicy placówek. Jak informuje pani Marzena Wańtuch-Elińska warto, bo na koncie dokładnie widać, jakie mamy książki, do kiedy możemy z nich korzystać, a w razie potrzeby również tę możliwość przedłużyć. Tam też można zarezerwować konkretne egzemplarze i zamówić je do oddziału lub właśnie do książkomatu. Póki tego konta nie mamy to w książkomacie za pomocą karty bibliotecznej możemy jedynie zwracać wypożyczone tomy podobnie jak w biblioboxie – wrzutni.

Książki do książkomatu można zamówić tylko z agend gmachu głównego biblioteki, czyli z Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży — Biblioteka Pana Kleksa, z Wypożyczalni Głównej, Biblioteki Obcojęzycznej i z Mediateki Góra Mediów i tylko z tych agend można zwracać je do książkomatu.

Czujni czytelnicy

Czujni czytelnicy zauważyli przed oficjalnym ogłoszeniem, że opcja książkomatu pojawiła się jako wybór miejsca odbioru książki i już w ubiegłym tygodniu z niej korzystali. - To dobrze, choć był to czas na sprawdzenie poprawnego działania systemu i dopracowywanie ewentualnych błędów w działaniu maszyny, to dzięki nim mieliśmy możliwość sprawdzenia, czy wszystko odpowiednio działa — śmieje się pani Marzena Wańtuch-Elińska. - Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się pozyskać środki na kolejne książkomaty w innych częściach miasta – dodaje.

Teraz inicjatywę wsparły finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Urząd Marszałkowski przekazał 40 tysięcy złotych, natomiast Fundacja LOTTO dofinansowała projekt kwotą 160 tysięcy złotych.

