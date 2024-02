Kto będzie burmistrzem Krosna Odrzańskiego? O fotel powalczą Grzegorz Garczyński i Mirosław Glaz

W środę (7 lutego) w mediatece w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja, podczas której Grzegorz Garczyński ogłosił swój start w wyborach na burmistrza.

- Mija pięć i lat zbliża się do końca moja misja, jako starosty krośnieńskiego — mówił Garczyński. - Udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć. Przede wszystkim uratowaliśmy szpital i postawiliśmy go na nogi pod względem finansowym. To jest ten moment, w którym ogłaszam mój start w wyborach na burmistrza Krosna Odrzańskiego.