Kto chce zostać mistrzem koszykówki? Kangoo Basket Gorzów ogłosił nabór Robert Gorbat

Klub koszykarski Kangoo Basket ogłasza nabór chłopców z rocznika 2013 do klasy sportowej. To świetny sposób, by dzieci „odkleiły się” od ekranów komputerów i wskoczyły na boisko.