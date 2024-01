Kto zastąpi wójta, który gminą rządzi od 30 lat? Pierwszy kandydat oficjalnie zapowiedział start w wyborach

– Ten start zapowiedziałem dzięki ludziom, ponieważ wiele osób się do mnie zgłaszało i prosiło o to żebym kandydował. Mam pomysł na tę gminę. Chciałbym, aby było sympatycznie, dobrze i dostatnio – mówi Paweł Zapeński.

Od 2018 roku jest przewodniczącym rady gminy Kolsko, a od trzech lat – dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli. Ma naukowy tytuł doktora.

– Czy nie będzie szkoda tego zostawiać? – dopytujemy. – Jeśli mieszkańcy pozwolą i wygrać wybory, oczywiście, że będzie mi tego szkoda. Bardzo lubię pracować w edukacji. Ta edukacja jest moim oczkiem w głowie, ale w Kolsku też są placówki edukacyjne, które potrzebują wsparcia i troski – odpowiada. – Mentalnie nie opuszczę poradni, pracują tutaj fantastyczne i bardzo wartościowe osoby. Będę zawsze wspierał i jak trzeba będzie, to pomagał. A doktorat robiłem z chęci rozwoju i pasji, żeby zgłębić to, co robiłem do tej pory. Tak to działa, że żeglując po morzach i oceanach poznajemy inne wody.