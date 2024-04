W Brodach wygrała Beata Kowalczuk. To pierwszy, oficjalnie wybrany burmistrz po odzyskaniu praw miejskich

Beata Kowalczuk burmistrzem Brodów. To pierwszy oficjalnie wybrany burmistrz po odzyskaniu przez Brody praw miejskich. I pierwsza kobieta na tym stanowisku. - Cieszę sie bardzo i dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach. Ja nie namawiałam do głosowania na mnie, ale do tego, żeby ludzie poszli i zagłosowali. I społeczeństwo stanęło na wysokości zdania — podkreśla B. Kowalczuk, która do tej pory pełniła obowiązki burmistrza, a w urzędzie pracuje od lat.