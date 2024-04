Leśnicy będą walczyć ze szkodnikami drzew w Lubuskiem. Zapowiadają opryski z powietrza

Żarłoczne gąsienice zagrażają sosnom

- Trwają kontrole liczebności szkodników w zagrożonych drzewostanach i dopiero po ich zakończeniu zapadną precyzyjne decyzje dotyczące lokalizacji, powierzchni i terminu przeprowadzenia poszczególnych zabiegów agrolotniczych – wyjaśniają leśnicy. - Po komisyjnej kwalifikacji, która odbędzie się w trzecim tygodniu kwietnia, zostaną wyznaczone pola zabiegowe. Mapy tych obszarów będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw oraz na dedykowanej stronie internetowej z mapą zakazów wstępu do lasu zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy .

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaplanowała je od 29 kwietnia do 31 maja.

Na las spadną mikrokrople

Do oprysków zostanie użyty preparat o nazwie Confirm o działaniu żołądkowym, który przeznaczony do zwalczania szkodników sosny. Ciecz rozbijana będzie przez atomizery na mikrokrople (o wielkości ok. 150 mikrometrów), które osadzą się w koronach drzew. Okres prewencji wynosi 7 dni, nie ma okresu karencji dla tego preparatu.

W części nadleśnictwa Babimost zostanie zastosowany także Mospilan 20 SP – środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Ciecz także będzie rozbijana na mikrokrople. Okres karencji dla runa leśnego wynosi 14 dni.