Lista „dokonań” poseł Elżbiety Polak w Lubuskiem, to jednocześnie karta chorobowa tego województwa...

Spór o bezprawne przejęcie mediów publicznych w Warszawie, przeniósł się na poziom regionalny. Wszystko za sprawą „reportażu”, który sami o sobie przygotowali dziennikarze Radia Zachód. To ma być ich twórczy wkład w pokazanie przyszłym władzom rozgłośni, że przez 8 ostatnich lat było im bardzo ciężko, ale jakby ktoś nie chciał w to wierzyć, to reportaż ma go do tego przekonać. Szokuje fakt nagi i brzydki: w ponad godzinnym materiale oraz dyskusji „ciemiężonych”, jakichkolwiek faktów zabrakło. Same esy-floresy o subiektywnych odczuciach, ani jednego przykładu, że w rozgłośni działo się cokolwiek złego. Wszystko przy akompaniamencie lokalnej „Gazety Wyborczej”, która dwoi się i troi, aby znaleźć gorszych od siebie: bardziej koniunkturalnych, mniej bezstronnych i bardziej podatnych na życzenia polityków. Zresztą, najbardziej zabawne jest to, że wielu z bohaterów materiału, to weterani z PRL-u. Wszyscy w tej sprawie mówią półsłówkami, ale chyba trzeba powiedzieć wprost: to klasyczny przykład podlizywania się. Rzekome naciski polityczne, to dla nich fasada, za którą chcą ukryć intencje merkantylne. Na zdrowie!