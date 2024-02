Lodówki, kuchenki i pralki stoją na paletach. Mieszkańcy Nowej Soli domagają się pomocy miasta i czyszczenia rowów

Stare Żabno w Nowej Soli. Rowy pełne wody

Woda sięgająca do drugiego schodka. Automatyczna pralka stojąca na cegłach. Różne sprzęty na skrzynkach. Takie sytuacje z własnych piwnic pokazali mieszkańcy Starego Żabna w Nowej Soli już na zdjęciach przesłanych 8 stycznia do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. Z apelem o pilną interwencję w tej sprawie zwróciła się do prezydenta miasta radna województwa Małgorzata Paluch – Słowińska. A w poniedziałek po południu mieszkańcy osiedla zaprosili dziennikarzy, aby pokazać nadal przepełnione rowy obok domów. Domagają się ich odmulenia i wyczyszczenia. Uważają, że od wielu lat są one nieczyszczone. A po ostatnich deszczach podniósł się stan wód gruntowych, które ich zdaniem nie mają ujścia, więc zalewają piwnice.

– Woda niszczy domostwa mieszkańcom Starego Żabna i nie pozwala normalnie funkcjonować, a wręcz staje się to uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Problem powraca jak bumerang. Władze miasta lekceważą mieszkańców, a wystarczy porządnie pogłębić kilka rowów i tym samym obniżyć lustro wody gruntowej. To jest takie proste. Ta metoda działa od tysięcy lat – przekonuje.

Zalane piwnice w Nowej Soli. Zagrożony sprzęt

– Ludzie wyremontowali sobie domy, a teraz, jak wilgoć idzie po ścianach, to wszystko się zniszczy. Mamy w piwnicach pralki, lodówki, bojlery elektryczne. Stawiamy je na paletach. Żeby wejść do piwnicy, trzeba kalosze zakładać. Wypompowywanie nic nie daje – tłumaczy jedna z mieszkanek. – Woda wraca. Na Starym Żabnie też płacimy podatki. Ile można o tym mówić? Nieprzekopane rowy nie przypominają rowów, są porośnięte trawą i krzakami, i są zamulone.

Woda zalewa piwnice. Dyżury i odmulanie rowów

W otrzymanej odpowiedzi czytamy również, że wody opadowe stosunkowo szybko są odprowadzane przez rowy melioracyjne i systemy kanalizacyjne, natomiast wody gruntowe opadają bardzo powoli.

„Woda gruntowa odprowadzana jest do rowów melioracyjnych, które przekazują ją do cieków wodnych (na terenie Starego Żabna są do Rudzica, Solanka) następnie do głównego odbiornika, jakim jest Odra czy jezioro Gruszwickie. Wysoki poziom odbiorników utrudnia odbiór wody gruntowej, co ma wpływ na jej wysoki poziom – czytamy w wyjaśnieniu.

