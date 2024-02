Strażacy dali z siebie wszystko. Do nocy razem z mieszkańcami Krążkowa w gm. Sława walczyli z wodą

Podtopienia. Nagły wzrost poziomu wód gruntowych

Zagrożenie w postaci zalanych posesji i dróg we wsi Krążkowo w gm. Sława pojawiło się w środę po południu. – Wody gruntowe nagle zwiększyły wysokość. Z godziny na godzinę wody było coraz więcej. Groziło to utratą mienia mieszkańców – przyznaje Łukasz Dudziak, sekretarz OSP Sława.

Początkowo na miejsce skierowana była jedna jednostka. Kiedy okazało się, co się dzieje we wsi, kierujący działaniami w punkcie dyspozycyjnym Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie zdecydował o przysłaniu kolejnych jednostek. Strażacy z OSP Sława zrobili rozeznanie i przekazali szczegóły do komendy straży pożarnej we Wschowie.