Łowcy pedofili w Gorzowie złapali mężczyznę, który miał umówić się z 13-latką. Wcześniej wysyłał jej zdjęcia pornograficzne

Grupa łowców pedofili pojawiła się w sobotę, 5 września około godziny 11.00 pod jednym z gorzowskich sklepów przy ulicy Wróblewskiego. Przyjechali na spotkanie z mężczyzną, który umówił się w tym miejscu z 13-latką. Mężczyzna wcześniej miał wysyłać dziecku zdjęcia pornograficzne i pisać z nim o seksie.

Łowcy pedofili w Gorzowie zatrzymali mężczyznę, który miał umówić się z dzieckiem pod jednym ze sklepów przy ulicy Wróblewskiego

Relacja z tego obywatelskiego zatrzymania została opublikowana na kanale na Facebooku. Podejrzany o pedofilię mężczyzna przyznaje, że wysyłał dziecku pornograficzne zdjęcia

Łowcy pedofili przekazali mężczyznę w ręce policji. Obecnie zatrzymany jest na gorzowskiej komendzie, a stawiane mu zarzuty są poważne O tej sprawie mówi cały Gorzów. Nagranie z obywatelskiego zatrzymania mężczyzny podejrzanego o pedofilię natychmiast obiegło sieć. Ludzie udostępniają wideo w mediach społecznościowych i chwalą grupę łowców pedofilii za ich działanie. Z nagrania wynika, że zatrzymany mężczyzna pisał z 13-letnią dziewczynką, wysyłał jej swoje nagie zdjęcia i wyjaśniał, jak można oralnie zaspokoić mężczyznę.

Mówi, że "tylko chciał się spotkać" W sobotę, 5 września w Gorzowie pojawili się łowcy pedofili. Jak sami wyjaśniają ich "celem jest namierzenie i zlokalizowanie osób o atrakcji seksualnej do dzieci". Łowcy pedofili gromadzą dowody przeciwko podejrzanym, następnie zajmują się ich ujęciem, by ostatecznie przekazać te osoby w ręce policji wraz z zebranymi dowodami.

W Gorzowie podejrzany o pedofilię mężczyzna siedział na schodach pod sklepem przy ul. Wróblewskiego. "Na oko" ma ponad 20 lat. Jest szczupły, ma plecak i czapkę z daszkiem. Przy nim leży mleko i jajka. Jak się później okaże nie bez powodu. To był "znak rozpoznawczy" dla dziecka, które miało umówić się w tym miejscu z dorosłym mężczyzną. W końcu do mężczyzny podchodzi grupka osób. Wszystko nagrywają. Mówią, że są z organizacji, która zajmuje się ochroną dzieci.

Wyłapujemy takich ludzi, jak Ty - mówi jeden z łowców pedofili

Łowcy pedofili pytają mężczyzny pod sklepem, po co ten tu przyszedł. Dopytują też o jego aktywność w sieci. Wtedy podejrzany o pedofilię przyznaje, że faktycznie, łowcy pedofili co do jego aktywności w sieci mają rację, ale na pewno nie pojawił się tu na miejscu w takim celu, o jakim myśli grupa mężczyzn.

- W jakim celu przyszedłeś tutaj do 13-letniej dziewczynki? - pytają łowcy.

- Właśnie zdziwiło mnie trochę, że chce się spotkać - odpowiada mężczyzna.

- A wiesz, co nas zdziwiło? Że wysyłałeś jej takie "nie za bardzo rzeczy" - mówią łowcy.

- No, trochę niezręcznie, faktycznie - rzuca mężczyzna. Świebodzin: umówił się na seks z 14-latką na cmentarzu. Zamiast dziecka czekała na niego grupa mężczyzn Miał wysyłać pornograficzne zdjęcia i pisać o seksie Łowcy pedofili wyjaśniają zatrzymanemu mężczyźnie, że wysyłanie nagich zdjęć do dzieci to pedofilska pornografia.

- Ale ja nic nie chciałem - broni się zatrzymany pod sklepem mężczyzna. Dodaje też, że nie wiedział, że wysyłanie nagich zdjęć do dzieci to przestępstwo.

Łowcy mówią, jakie zdjęcia mężczyzna wysyłał 13-latce. Cytują też niektóre fragmenty ich rozmów. W konwersacji z dzieckiem dorosły mężczyzna miał pisać m.in., jak można oralnie zaspokoić mężczyznę i zastrzegał, że tylko niektórzy dorośli uważają, że relacje dziecko - dorosły mężczyzna, są złe. - Nie musicie tego czytać - mówi zdezorientowany mężczyzna. W końcu przyznaje, że rozmawiał z jeszcze innym dzieckiem, a to spotkanie "to był głupi pomysł".

W pewnym momencie jeden z łowców pedofili informuję mężczyznę, że każdy obywatel ma prawo ująć przestępcę. Mówi też, że właśnie to robią, by nie uciekał, że wiedzą co pisał do dzieci w sieci, znają jego aktywność i że wszelkie zebrane dowody przekażą policji, która niebawem pojawi się na miejscu. - A mógłby pan tego nie robić? Bo ja nic nie planowałem zrobić - prosi mężczyzna.

Pytany, czy był kiedyś już aresztowany za czyny związane z pedofilią, odpowiada: - Nie, bo nie jestem pedofilem. Gorzowscy policjanci intensywnie pracują nad wyjaśnieniem tej sprawy - Mężczyzna został przewieziony na komendę. Policjanci intensywnie pracują nad tą sprawą, ponieważ zarzuty są poważne. Z pewnością opublikowany materiał wideo będzie jednym z ważnych dowodów, ale będziemy analizować nie tylko to - mówi podkom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. Więcej informacji w tej sprawie ze strony policji uzyskamy najpewniej po weekendzie. Sprawa ujrzała światło dzienne dopiero dziś. Policjanci będą podejmować wszelkie czynności procesowe, by sprawę wyjaśnić. Łowcy pedofili: wielokrotnie tłumaczył dziecku, na czym polega seks Skontaktowaliśmy się też z łowcami pedofili z grupy Elusive Child Protection Unit Poland, która stoi za ujęciem mężczyzny. Jeden z członków tej organizacji, która wywodzi się z Wielkiej Brytanii, wyjaśnił nam, że zatrzymany mężczyzna (łowcy informują, że jest to gorzowianin) korespondował z dzieckiem od dwóch, trzech tygodni.

- To on odezwał się do naszego wabika. My sami nikogo nie zaczepiamy. Ten mężczyzna wiedział, że pisze z kimś, kto wygląda na dziecko. Pomimo tego odezwał się, napisał. Po dziesięciu linijkach rozmowy już padła informacja, że dziewczynka ma 12 lat, a za kilka dni kończy 13. Pomimo tego rozmawiał dalej – mówi nam jeden z członków ECPUP.

Zapytaliśmy, o czym ten mężczyzna pisał z dzieckiem. Większość fragmentów rozmowy, z jakimi zapoznali nas łowcy pedofili, nie nadaje się do publikacji. To wyjątkowo wulgarne, podszyte seksualnym kontekstem wypowiedzi. - Wielokrotnie tłumaczył, na czym polega seks. Opowiadał też o seksie oralnym. Wysłał dziewczynce zdjęcie swoich genitaliów – dowiedzieliśmy się od członka ECPUP. Jaki był plan podejrzanego o pedofilię? – Dowiedział się, że dziecko jest samo w domu. Miał przyjść do niej i mieli wspólnie robić naleśniki (stąd zakupione jajka i mleko, o których pisaliśmy wcześniej - dop. red.). Chociaż bronił się, że nie planował, by do czegokolwiek doszło, to wiemy, że było inaczej. Na czacie pisał do dziewczynki, żeby ubrała kusą spódniczkę – mówi nam łowca pedofili.