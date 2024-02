Lubuscy policjanci przeczesywali ulice, lasy oraz dworce. Szukali zaginionego 46-latka

W poniedziałek (19 lutego) policjanci z lubskiego komisariatu przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 46-letniego mężczyzny, który w ograniczonym stopniu był zdolny do samodzielnej egzystencji. Według zgłoszenia jego najbliższych, miał on wyjechać z domu rowerem i udać się do rodziny, do pobliskiej miejscowości. 46-latek jednak tam nie dotarł i nie można było się z nim skontaktować.

Rodzina najpierw poszukiwała go sama, a gdy to nie dało rezultatu o wszystkim powiadomiła policjantów - mówi nadkomisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policj w Żarach.