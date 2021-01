Lubuska Policja kusi dobrą płacą i atrakcyjną pracą. Może wstąpisz w szeregi lubuskich policjantów? Na start można zarobić nawet 4 tys. zł

Zawód policjanta to wyzwanie, ale dla wielu osób też spełnienie marzeń. Praca mundurowych daje też możliwość korzystania z wielu szkoleń i kursów. Na początek w policji - czyli na start - można zarobić 3600 zł lub nawet 4000 zł. To już zależy od wieku osoby, która zdecyduje się zostać funkcjonariuszem.

Policjant ruchu drogowego, prewencji, technik kryminalistyki, zwalczający przestępczość zorganizowaną czy kryminalną i gospodarczą, zespołu prasowego, psychologów, analityk, laborant czy przewodnik psów, policyjny antyterrorysta, logistyk

- Ale to tylko niektóre możliwe drogi, które można obrać, decydując się na służbę w szeregach policji. Z pewnością to wymagająca misja, która kosztuje wiele wyrzeczeń nie tylko samych zainteresowanych, ale i ich rodzin. To także gwarancja realizowania swoich pasji, którą jest pomoc innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów przestępczych. Wielu już wybrało tę drogę i służy wiernie narodowi - mówi rzecznik lubuskich policjantów, podinsp. Marcin Maludy.

W szeregach lubuskiej policji służy ponad 2,7 tys. policjantów, których praca jest oceniana bardzo wysoko. W minionym roku pojawiło się w Lubuskiem kolejnych 181 funkcjonariuszy. Dołącz do drużyny profesjonalistów. Zostań jednym z nas.