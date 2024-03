Lubuski Oddział NFZ rozpoczyna kolejny cykl spotkań ze specjalistami. Tym razem bezpłatnie skorzystamy z pomocy psychoterapeuty

Bezpłatne aplikacje

Oprócz tego, że zachęcamy do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, pamiętamy też o zdrowiu psychicznym. W sali obsługi klienta już wielokrotnie odbywały się takie spotkania, teraz jednak podjęliśmy stałą współpracę z psychoterapeutą — Zbigniewem Kamratem — tłumaczy Joanna Branicka.

Rzeczniczka wskazuje tu głównie na portal Diety NFZ, filmy edukacyjno-treningowe “8 Tygodni Do Zdrowia” czy aplikacje Moje Fizjo+, która po krótkiej ankiecie dostosowuje ćwiczenia rehabilitacyjne do potrzeb pacjenta.

Czwartki z terapeutą

-Jeżeli widzimy u swoich bliskich, rodziny czy znajomych symptomy depresji, czy inne niepokojące objawy, z którymi nie potrafimy sobie sami poradzić, to warto przyjść i poradzić się terapeuty jak rozmawiać z taką osobą, a co za tym idzie, jak jej pomóc — kontynuuje rzeczniczka.

Jak skorzystać z konsultacji?

Rzeczniczka lubuskiego NFZ przyznaje, że wizyty u psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów, wciąż niestety są tematem tabu. -Naszym celem jest umożliwienie rozmowy z osobą, która powie: „tak trzeba podjąć leczenie, trzeba przejść terapię, problemy są poważne, nie można ich bagatelizować”. Wskaże również, gdzie się zgłosić, by pomóc sobie bądź komuś z rodziny. Niestety często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my lub nasi bliscy już potrzebujemy leczenia specjalistycznego- dodaje.

Tak objawia się niedobór omega-3. Warto rozpoznać go na czas

Pierwsze spotkanie z nowego cyklu odbędzie się już 21 marca Lubuskim Oddziale NFZ przy ul. Podgórnej 9b w Zielonej Górze. W godzinach od 11:00 do 13:00 będzie można przyjść i bezpłatnie porozmawiać z psychoterapeutą. Spotkania będą się odbywać w każdy trzeci czwartek miesiąca. Na spotkania nie obowiązuje rejestracja a kolejność przyjścia.

Konsultować się też można z farmaceutami

Spotkania z psychoterapeutą to kolejny etap cyklu spotkań ze specjalistami. Raz w miesiącu odbywają się już bowiem spotkania z farmaceutami.

-Wspólnie z Lubuską Okręgową Izbą Aptekarską zorganizowaliśmy już możliwość konsultacji z farmaceutami. Takie spotkania odbywają się raz w miesiącu, zawsze w pierwszy piątek — mówi Joanna Branicka.

Rzeczniczka tłumaczy, że taka potrzeba wyniknęła z obserwacji. Pacjenci często zadawali pytania, jak i kiedy przyjmować leki, jak je łączyć czy co suplementować. Ta inicjatywa trwa już kilkanaście miesięcy i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Od kilku miesięcy podczas tych spotkań można także na miejscu bezpłatnie wykonać badania poziomu glukozy we krwi, cholesterolu czy kwasu moczowego we krwi. Z konsultacji można skorzystać zarówno w zielonogórskiej siedzibie jak i równolegle w Gorzowie Wielkopolskim. -Mam nadzieję, że ze spotkań z psychoterapeutą pacjenci także będą tak samo chętnie korzystać. Będziemy też przypominać kilka dni wcześniej, że zbliża się możliwość konsultacji – dodaje rzeczniczka NFZ.