Lubuskie. Będą bić rekord w najdłuższym łańcuchu skarpetek. W całym województwie. Nie tylko w Pierwszy Dzień Wiosny

- W zeszłym roku akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością, mieliśmy bardzo dużo telefonów z różnych szkół w województwie. Też chciałby się przyłączyć do nas. Dlatego w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć nasze skarpetkowe działania na całe Lubuskie – mówi dr Katarzyna Kochan z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. - Każda placówką będzie mogła u siebie wykonać łańcuch kolorowych skarpetek, wywiesić go 21 marca u siebie i zmierzyć jego długość. Wszystko to na znak solidarności z osobami z zespołem Downa. Wieczorem każdego dnia na stronach internetowych od 18 do 21 marca będziemy uzupełniać wojewódzki licznik bicia rekordu. Ile skarpetek już zużyliśmy do utworzenia łańcucha, ile metrów on liczy, ile szkół bierze udział w akcji itd. Na tę chwilę mamy już zgłoszonych ponad 50 szkół z województwa.