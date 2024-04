Lubuskie boiska dostaną nowe życie. Pojawią się trybuny i automatyczne nawadnianie

To kolejny etap programu prowadzonego przez urząd marszałkowski, a któremu patronuje i wspiera Lubuski Związek Piłki Nożnej. Dzięki programowi wiele lubuskich samorządów doprowadziło do zbudowania automatycznego nawadniania boisk, a wielu miejscach pojawiły się trybuny, a nawet sztuczne oświetlenie.

- W ubiegłym roku mieliśmy w programie 300 tysięcy złotych do rozdania. W tym roku zgłosiło się po pieniądze 9 samorządów i wszyscy dostali pieniądze. Nie zawsze jednak tak było. Bywało, że było więcej chętnych niż pieniędzy. Mam nadzieję, że po wyborach wójtowie i burmistrzowie będą chcieli nadal inwestować w obiekty sportowe.

To nasza piąta edycja programu i cieszę się, że jest zainteresowanie samorządów takimi inwestycjami - mówił wicemarszałek lubuski Zbigniew Kołodziej.

Tym razem na mocy zawartych umów poszczególne samorządy wybudują trybuny na wybranych przez siebie obiektach, a także zostanie zamontowany system automatycznego nawadniania murawy. Kwoty dofinansowania wynoszą od ponad 27 do blisko 31 tys. złotych. Wszystko jest zależne od poziomu wnioskowania przez samorząd.

Rozchwytywane pieniądze na budowę trybun

Największym wzięciem cieszyły się tym razem pieniądze na budowę trybun przy boiskach. Zdaniem Arkadiusza Dąbrowskiego, w przeszłości piłkarza, a dziś urzędnika urzędu marszałkowskiego każda taka inwestycja zachęca do aktywnego spędzania czasu na obiektach sportowych.

- Bardzo się cieszę, że wiele samorządów cały czas pracuje nad poprawą jakości swoich obiektów. W tym roku trzy gminy sięgnęły po pieniądze na nawadnianie boisk, a aż sześć samorządów zbuduje trybuny. Dla nas ważny jest każdy samorząd. Mimo że w regionie mamy żużel i koszykówkę to nie możemy zapominać o piłce nożnej. To najpopularniejsza dyscyplina i będziemy namawiać samorządowców do dalszego inwestowania w infrastrukturę sportową na swoich terenach – mówił Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.