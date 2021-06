Lubuskie, tu jest Polska - pisze nowy redaktor naczelny Gazety Lubuskiej, Janusz Życzkowski

Oczywiście mamy też swoje problemy. Każdy z nas je zna, każdy je inaczej definiuje i z nimi się zmaga. Jedne udaje się rozwiązać szybko, inne wymagają zabiegów i wsparcia. Lubuskie nie jest jednak samotną wyspą, tu jest Polska, a skoro tak, to nasze sprawy leżą w obszarze zainteresowania państwa. O tym trzeba pamiętać, tego trzeba wymagać.

Nasza redakcja

Otaczającą nas rzeczywistość trzeba również opisać. Gazeta Lubuska robi to od blisko siedmiu dekad. Przez lata pokolenia dziennikarzy w różnych warunkach i pod różnymi auspicjami sprawozdawały wydarzenia, komentowały je, definiowały rzeczywistość. Opisując region, na stałe wpisały swój prasowy tytuł w lubuski kod kulturowy, ciąg skojarzeń określających nasze miejsce na ziemi. Dziś jednak sam tytuł nie wystarczy, a regionalne media, które po latach wracają w polskie ręce, potrzebują wzmocnienia. Wzmocnienia, które z jednej strony oznacza stabilne finansowanie, z drugiej zaś świadomość nas, redakcji oraz Państwa, naszych odbiorców. Pierwszy z aspektów -deklaracje właściciela Grupy PKN Orlen - należy przyjąć z satysfakcją, bo największe polskie przedsiębiorstwo gwarantuje rozwój Polska Press, spółki zarządzającej naszym tytułem. Pieniądze to jednak nie wszystko i tu nasza rola – dziennikarzy, zespołu Gazety Lubuskiej, którą od dziś będę kierował. Szanowni Państwo, zapraszam do lektury i śledzenia propozycji, które wkrótce pojawią się zarówno w druku jak i na ekranach Państwa komputerów i smartfonów. Jestem przekonany, że pozostaniecie Państwo zadowoleni z regionalnego charakteru pracy naszej redakcji. To olbrzymi potencjał i wielka siła Gazety Lubuskiej, która, o czym jestem przekonany, właśnie wchodzi w nowy, ważny etap rozwoju.