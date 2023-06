Lubuszanka Joanna Habich z prestiżowym stypendium "Młoda Polska", ministra kultury i dziedzictwa narodowego!

Kim jest Asia Habich ze Szprotawy?

Plany młodej skrzypaczki

Skromna nastolatka ze Szprotawy

Wielkie sukcesy nie uderzyły Asi do głowy. Jest wciąż skromną nastolatką. Mieszka z rodzicami w Szprotawie i chętnie trenuje swoje zdolności. Ćwiczy od 8 lat. Zapewnia, że rodzice nie zmuszali jej do długich treningów. Po prostu robi to, co kocha. - Czasu mam niewiele - przyznaje. - Ale staram się wszystko pogodzić. Bardzo dziękuję tacie, że wozi mnie do szkoły muzycznej II stopnia w Żaganiu. Niestety, w Szprotawie nauka kończy się na pierwszym stopniu. Gdybym musiała dojeżdżać autobusami, to bym sobie nie poradziła.

- A jak sąsiedzi znoszą skrzypcowe wprawki? - pytam artystki. - Nie narzekają, a przynajmniej nie słyszałam o tym - odpowiada Asia. - Pod nami mieszka pan pochodzący z Włoch, który mówił nam, że się relaksuje, gdy może usiąść w fotelu i posłuchać, jak gram. Było mi bardzo miło, gdy nam to powiedział.